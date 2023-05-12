Мексиканка выиграла в российскую лотерею «Большая 8»

«Я не очень верила в возможность выиграть, поэтому не покупала билеты. Мой ученик подарил мне онлайн несколько билетов лотереи „Мечталлион“. Я получила смс с номерами этих билетов и выиграла небольшую сумму. Затем сама установила мобильное приложение „Национальной Лотереи“, купила еще несколько билетов, получила приз уже в три тысячи рублей. В приложении было много других игр, я попробовала сыграть в лотерею „Большая 8“ и выиграла 50 тысяч рублей!» — рассказала победительница.