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Мексиканка выиграла в российскую лотерею «Большая 8»

Мексиканка по имени Сильвия выиграла в онлайн-лотерею «Большая 8» 50 тыс. рублей. Как пояснили URA.RU в пресс-службе «Национальной Лотереи», она также планирует принять участие в благотворительных майских тиражах лотереи «Мечталлион».

Мексиканка выиграла в российскую лотерею «Большая 8»
© пресс-служба «Национальной Лотереи»

«Я не очень верила в возможность выиграть, поэтому не покупала билеты. Мой ученик подарил мне онлайн несколько билетов лотереи „Мечталлион“. Я получила смс с номерами этих билетов и выиграла небольшую сумму. Затем сама установила мобильное приложение „Национальной Лотереи“, купила еще несколько билетов, получила приз уже в три тысячи рублей. В приложении было много других игр, я попробовала сыграть в лотерею „Большая 8“ и выиграла 50 тысяч рублей!» — рассказала победительница.

По ее словам, лотереи в Мексике очень популярны, но сама она в них не играла, так как не верила в успех.

«Раньше все лотереи в Мексике были анонимные, люди дарили билеты родственникам, меняли их. Лотереи очень популярны и они не дорогие, их просто купить, они доступны людям», — отмечает Сильвия.

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