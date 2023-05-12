В Кемеровской области стала расти гигантская воронка

Воронка у посёлка Шерегеша в Кемеровской области стала расти в размерах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что провал в земле возник на месте старой шахты ещё в декабре 2022 года. Теперь грунт начал осыпаться и воронка стала расти в размерах. Изначально провал достигал 50 метров в диаметре, а его примерную глубину оценили в 180 метров. Насколько воронка выросла в диаметре после провала, пока неизвестно.

При этом ещё в момент появления зимой 2022 года в воронку провалились несколько домов. Тогда, как и сейчас, никто не пострадал, и воронку обнесли ограждением. Согласно заверениям местных властей, они были готовы к подобной ситуации.