График отключения горячей воды в Нижнем Новгороде в 2023 году

Лето уже совсем близко и в Нижнем Новгороде, как и во всех российских городах, скоро начнется плановое отключение горячей воды. О том, каким будет график отключения воды в Нижнем Новгороде в 2023 году, - читайте в материале «Рамблера».

Зачем каждое лето отключают горячую воду

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Причина - в централизованной системе теплоснабжения. ТЭЦ, расположенные во всех городах, приносят горячую воду в многоэтажки по длинной и сложной системе труб. Чтобы зимой не возникло проблем, систему нужно проверять летом. Только во время профилактических работ можно понять, есть ли, к примеру, в трубе трещина.

Обычно отключения начинаются с 1 июня, но сроки могут и сместиться: к примеру в 2020-м из-за пандемии график отключения горячей воды стартовал с июля.

Замглавы управы Можайского района Москвы по вопросам ЖКХ Федор Бораев рассказывал, что пара недель без горячей воды летом обеспечивает стабильное отопление зимой.

Он объяснял, что пока горячей воды нет, ведутся профилактические работы, в ходе которых выполняются гидравлические испытания тепловых сетей. По результатам испытаний специалисты ремонтируют ненадежные участки труб, чтобы в отопительный сезон поломок не было и батареи в квартирах оставались теплыми.

Также во время плановых отключений управляющие компании проводят ремонт или обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Суть проверок примерно такова: специалисты понижают температуру воды в трубе до 40 градусов, а давление, наоборот, повышают. Если обнаружатся утечки, трубу отремонтируют и испытания проведут снова.

Итак: горячее водоснабжение в РФ совмещено с системой отопления. Давление и температура в сети высокие, поэтому ремонт без отключения невозможен.

Доцент кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС Екатерина Кузнецова рассказала в беседе с Sobaka.ru, что холодную воду не отключают, так как система холодного водоснабжения не подвергается столь мощным нагрузкам.

Директор научно-образовательного центра модернизации инфраструктуры ЖКХ при ВШЭ Алексей Кулаков отмечал, что другим странам удается обходиться без отключения воды летом, потому что у них нет централизованных систем горячего водоснабжения. По словам Кулакова, в большинстве стран Европы от таких систем отказалась из-за их расточительности, поэтому в каждом доме есть либо маленькая котельная, либо используются индивидуальные бойлеры.

В Москве в последние годы отключения горячей воды длятся около десяти дней, в других регионах сроки могут достигать двух недель.

Нижний Новгород: график отключения горячей воды

В пресс-службе ОАО «Теплоэнерго» «Комсомольской правде» рассказали, что в 2023 году во время отключения горячей воды в Нижнем Новгороде проведут профилактический ремонт оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей.

«Теплоэнерго» обслуживает две трети жильцов Московского, Приокского, Советского, Сормовского и Канавинского районов города, а также часть Нижегородского и Ленинского районов.

На главной странице https://teploenergo-nn.ru/ сайта компании можно посмотреть график отключения горячей воды в своем доме, введя в специальные поля свою улицу и номер дома, и затем нажав кнопку «Посмотреть». К примеру, так можно увидеть, что на улице Баранова в доме 12 горячей воды не будет с 20 июня по 3 июля, как и во многих других домах Московского района Нижнего Новгорода.

При этом жильцам некоторых домов Ленинского района придется обходиться без горячей воды уже весной - с 12 по 25 мая.

А в части домов Московского района горячая вода временно пропадет с 18 по 31 мая. В частности, это коснется общежитий, расположенных на Березовской улице в домах 106 и 108.