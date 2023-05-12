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Пострадавшего при взрыве Прилепина ввели в медикаментозный сон

Получившего ранения при подрыве машины писателя, политика и военнослужащего Захара (настоящее имя — Евгений) Прилепина ввели в медикаментозный сон. Об этом сообщает пресс-служба писателя, заявление приводит РИА Новости.

Пострадавшего при взрыве Прилепина ввели в медикаментозный сон
© РИА Новости

Уточняется, что эта процедура потребовалась после второй операции на ногах и обеспечит более плавный вывод из наркоза.

Представители писателя сообщили, что его состояние стабильное.

«Успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков», — подытожили в пресс-службе Прилепина.

О подрыве автомобиля Audi Q7, в котором ехал Захар Прилепин, стало известно днем 6 мая. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из них была приведена в действие. В результате случившегося водитель и товарищ Прилепина Александр Шубин скончался. Сам писатель получил многочисленные травмы, его успешно прооперировали. Исполнителя задержали в тот же день.

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