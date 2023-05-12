Прилепина после успешной операции ввели в медикаментозный сон
Второй этап операции по фиксации переломов ног писателя Захара Прилепина прошел успешно, сейчас он в медикаментозном сне для плавного выхода из наркоза, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе писателя.
"Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения", - сказали там.
В пресс-службе отметили, что состояние Прилепина "стабильное, на данный момент он введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза".