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Прилепина после успешной операции ввели в медикаментозный сон

Второй этап операции по фиксации переломов ног писателя Захара Прилепина прошел успешно, сейчас он в медикаментозном сне для плавного выхода из наркоза, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе писателя.

"Сегодня успешно прошел второй этап операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения", - сказали там.

Что известно о покушении на писателя Захара Прилепина

В пресс-службе отметили, что состояние Прилепина "стабильное, на данный момент он введен в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза".

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