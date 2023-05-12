Во Владимире отказались от шествия выпускников на последний звонок

"В этом году решили изменить формат, но не кардинально. По традиции, выпускники школ собирались у одного из символов нашего города - Золотых ворот и направлялись к Соборной площади - 600 м по улице Большая Московская. Там устанавливалась сцена, проходил концерт. В этом году решили отказаться от шествия и сразу собрать выпускников на Соборной площади", - пояснили в мэрии.