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Во Владимире отказались от шествия выпускников на последний звонок

Во Владимире отказались от традиционного шествия выпускников на последний звонок, которое проводилось в городе более 10 лет. Формат проведения праздника решили изменить, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Во Владимире отказались от шествия выпускников на последний звонок
© РИА Новости

"В этом году решили изменить формат, но не кардинально. По традиции, выпускники школ собирались у одного из символов нашего города - Золотых ворот и направлялись к Соборной площади - 600 м по улице Большая Московская. Там устанавливалась сцена, проходил концерт. В этом году решили отказаться от шествия и сразу собрать выпускников на Соборной площади", - пояснили в мэрии.

Как сообщили в пресс-службе, традиция проводить шествие выпускников во Владимире зародилась еще в 2011 году, в 2022 году в мероприятии участвовали более 1,6 тыс. выпускников 69 классов общеобразовательных учреждений города. В 2020 и 2021 годах шествие отменяли из-за пандемии.

В 2023 году во Владимирской области выпускаются 32,2 тыс. человек: более 19 тыс. юношей и девушек оканчивают 9 и 11 классы, почти 7,2 тыс. - учреждения профессионального образования (что является рекордным показателем за последние пять лет), около 5,6 тыс. - вузы, 447 человек - школы-интернаты и кадетский корпус. Последние звонки в большинстве школ региона проведут 22 и 23 мая, выпускные состоятся 23 и 24 июня.

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