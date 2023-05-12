Кипр и Мальта аннулировали "золотые паспорта" десятков россиян

Власти Кипра и Мальты на фоне нынешней ситуации на Украине аннулировали так называемые золотые паспорта нескольких десятков граждан России и Белоруссии, попавших в санкционные списки Евросоюза. Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel.

По его информации, Кипр лишил гражданства девять российских инвесторов и 34 члена их семей. Власти Мальты аннулировали паспорта еще двух человек.

Схема предоставления гражданства в обмен на инвестиции действовала на островных государствах в течение длительного времени. Обладатели так называемых золотых паспортов впоследствии могли поселиться и вести бизнес во всех странах ЕС. Кипр требовал инвестиций в размере не менее €2,5 млн для получения паспорта. В период с 2007 по 2020 год, по данным правительства Кипра, было собрано около €9,7 млрд.