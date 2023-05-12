В Калининграде отреагировали на инициативу Литвы переименовать город
Идея литовских депутатов переименовать Калининград в Караляучус является попыткой оседлать медиатренд из Польши и не заслуживает внимания. Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, пишет РИА Новости.
«Инициатива двух депутатов Литовского парламента в настоящее время не заслуживает внимания, поскольку не носит официального статуса. Пока это лишь попытка литовских парламентариев оседлать медиатренд из Польши», — сказал он.
Сегодня стало известно, что депутаты парламента Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене обратились в Государственную комиссию по языку с просьбой изменить нынешний вариант названия Калининграда на Караляучус.
Ранее Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польша рекомендовала полякам использовать вместо Калининграда польское название Крулевец. В обосновании решения комиссия сослалась на право использования традиционных терминов, составляющих культурное наследие, и отметила, что спецоперация на Украине «заставляет по-другому смотреть на вопрос навязанных имен».