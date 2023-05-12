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В ЛНР похоронили соратника Прилепина Александра Шубина

В Луганской Народной Республики прошла церемония прощания с сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии Александром Шубиным - соратником писателя Захара Прилепина. Александр погиб во время покушения на жизнь публициста в Нижнем Новгороде. Церемония прошла со всеми воинскими почестями.

Шубин награжден Ведомственной наградой Росгвардии «За проявленную доблесть» III степени и Орденом Мужества, государственной наградой Российской Федерации, а также наградам Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, что злоумышленники взорвали автомобиль с Прилепиным и Шубиным внутри, писатель получил ранение. Подозреваемым в подрыве является завербованный украинскими спецслужбами Александр Пермяков, он арестован на два месяца.

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