Студентам педвузов из семей участников СВО окажут социальную поддержку

«В Год педагога и наставника очень важна адресная поддержка тех, кто решил связать свою жизнь с профессией учителя. И конечно, важно поддерживать ребят, студентов педвузов, из семей участников специальной военной операции, которые сегодня героически защищают наше Отечество», — заявил глава ведомства Сергей Кравцов.