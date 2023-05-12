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Студентам педвузов из семей участников СВО окажут социальную поддержку

Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для студентов — членов семей участников специальной военной операции (СВО).

Студентам педвузов из семей участников СВО окажут социальную поддержку
© РИА Новости

«В Год педагога и наставника очень важна адресная поддержка тех, кто решил связать свою жизнь с профессией учителя. И конечно, важно поддерживать ребят, студентов педвузов, из семей участников специальной военной операции, которые сегодня героически защищают наше Отечество», — заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

В список мер могут входить ежемесячные и единовременные выплаты, предоставление жилых помещений в общежитии в первоочередном порядке, ежегодная компенсация проезда к месту жительства и обратно к месту учёбы (если вуз находится в другом населённом пункте).

Также может быть предоставлено бесплатное обучение на подготовительном отделении педвуза.

Педагогические университеты и институты могут устанавливать и другие меры соцподдержки самостоятельно.

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