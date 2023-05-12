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В Подмосковье в продажу поступила ограниченная коллекция карт «Стрелка»

Ограниченную серию транспортных карт «Стрелка» украсят работы жителей Подмосковья, которые выбирались при помощи голосования на портале «Добродел». Всего будет выпущено 6 тысяч таких карт. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

В Подмосковье в продажу поступила ограниченная коллекция карт «Стрелка»
© Илья Тушев / "Вести Подмосковья"

Всего было рассмотрено около 50 работ. Первое место занял участник из Видного, второе и третье места заняли участники из Красногорска и из Мытищ.

Эксклюзивные карты «Стрелка» с сегодняшнего дня можно приобрести в ряде отделений «Почты России» Московской области. К концу месяца они также появятся в кассах автовокзалов и автостанций «Мострансавто».

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