В Подмосковье в продажу поступила ограниченная коллекция карт «Стрелка»

Ограниченную серию транспортных карт «Стрелка» украсят работы жителей Подмосковья, которые выбирались при помощи голосования на портале «Добродел». Всего будет выпущено 6 тысяч таких карт. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

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Всего было рассмотрено около 50 работ. Первое место занял участник из Видного, второе и третье места заняли участники из Красногорска и из Мытищ.