Стартовала регистрация на фестивали в честь Дня молодежи

24 июня в 14 регионах России пройдут флагманские фестивали в честь Дня молодежи. В этом году праздник отметят не только на площадках крупнейших городов, но даже в самолетах, поездах и теплоходах. Посещение мероприятий бесплатное, но чтобы попасть на них, нужно зарегистрироваться на сайте деньмолодежи2023.рф. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи).

"Каждый из спецпроектов Дня молодежи символизирует его особую философию — "движение", поскольку молодость — это всегда про стремление к новому", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что участниками спецпроектов станут выдающиеся молодые профессионалы в различных отраслях — креативные индустрии, наука и наукоемкое производство, внутренний туризм, педагогика. Специальные форматы празднования Дня молодежи будут приурочены к Году педагога и наставника в России, а также Десятилетию науки и технологий.

Масштабные фестивали в этот день пройдут в Нижнем Новгороде, Астрахани, Крыму, Казани, Красноярске, Москве, Ноябрьске, Владивостоке, Оренбурге, Калининграде, а также Санкт-Петербурге, Мурманске, Иркутске и Краснодаре.

Регистрация на городские фестивали доступна с 12 мая по 24 июня. Любой желающий сможет посмотреть трансляцию с площадок в официальной группе Росмолодежи "ВКонтакте".

На фестивалях молодые люди смогут принять участие в мастер-классах, показах, образовательных лекциях, зонах для создания блогерского контента, спортивных соревнованиях, показательных выступлениях, карьерных консультациях, ярмарке вакансий и других активностях.

Кроме того, молодежь познакомится с героями специальной военной операции, присоединится к добровольческим акциям и просветительским экскурсиям.

В самолете, который отправится из Москвы в Нижний Новгород можно будет послушать лекцию и поучаствовать в викторине. По маршруту ретропоезда "Уральский экспресс" "Екатеринбург — Верхняя Пышма — Екатеринбург" проедет так называемый поезд приключений "Открывая Россию".

На теплоходе "Наполняясь вдохновением" в Санкт-Петербурге для участников круиза — молодых представителей креативных индустрий — пройдут творческие пленэры и креативные постановки.