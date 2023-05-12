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Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования

В 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в ряде вузов России пройдет пилотный проект по реформе высшего образования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ, который подписал в пятницу президент РФ Владимир Путин.

Путин подписал указ о пилотном проекте по реформе высшего образования
© РИА Новости

Отмечается, что пилотный проект предусматривает установление следующих уровней высшего образования: базовое высшее образование; специализированное высшее образование, а также установление уровня профессионального образования – аспирантура.

На уровне специализированного высшего образования предусмотрели реализацию программ магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Среди вузов, в которых реализуют вышеуказанный проект, - МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

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Так, граждане, которые получат образование в вузах по программам специалитета, смогут дальше поступать в магистратуру.

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