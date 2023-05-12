Певец Наджиев назвал "Евровидение" междусобойчиком

"Это какой-то междусобойчик, а не конкурс. К сожалению, тот конкурс, который изначально задумывался, потерял все свои приоритеты. Раньше представители разных стран пели на своем национальном языке, это приветствовалось", - сказал музыкант, добавив, что сейчас на конкурсе "все под одну гребенку".