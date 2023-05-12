Певец Наджиев назвал "Евровидение" междусобойчиком
Певец, музыкант Игорь Наджиев в беседе с "Народными новостями" высказался о международном песенном конкурсе "Евровидение".
Наджиев порадовался, что Россия больше не участвует в музыкальном соревновании.
"Это какой-то междусобойчик, а не конкурс. К сожалению, тот конкурс, который изначально задумывался, потерял все свои приоритеты. Раньше представители разных стран пели на своем национальном языке, это приветствовалось", - сказал музыкант, добавив, что сейчас на конкурсе "все под одну гребенку".
Ситуацию с "Евровидением" он сравнил с ситуацией в большом спорте.
- "В свое время группа АВВА выиграла музыкальный конкурс, то у нее была шикарная песня. А сейчас ставка делается на тех, кто чуднее, кто попадает под повестку дня", - поделился размышлениями Наджиев, предложив России проводить собственный музыкальный конкурс, где участники исполняли бы композиции на русском языке.
Ранее в Ливерпуле прошел второй полуфинал конкурса "Евровидение-2023", на котором определились финалисты. В финал вышли Кипр, Албания, Эстония, Австрия, Бельгия, Литва, Австралия, Польша, Армения и Словения. Кроме того, в финал пробились Норвегия, Португалия, Хорватия, Сербия, Финляндия, Израиль. Кроме того, за победу сразятся Чехия, Швейцария, Молдавия, Украина, Швеция, Италия, ФРГ, Франция, Испания и Британия.