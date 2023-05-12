Путин присвоил звание народного артиста России Игорю Угольникову

Угольников дебютировал в кино, исполнив роль Васи Петухова в комедии "Гулять так гулять. Стрелять так стрелять...". Среди его наиболее известных ролей следователь Жан-Поль Пискунов в комедии "Ширли-мырли" и авиаконструктор Андрей Ползунов в фильме "Призрак". В общей сложности Угольников снялся более чем в 15 фильмах и сериалах. В 2002 году выступил в качестве режиссера, сняв приключенческую комедию "Казус белли". В 2017 году Угольников стал соучредителем и генеральным директором киностудии "Военфильм". Участвовал в продюсировании фильмов "Подольские курсанты" и "Девятаев", снятых при участии "Военфильма". Также выступил режиссером и одним из сценаристов драмы "Учености плоды".