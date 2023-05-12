В Калининграде прокомментировали инициативу Литвы переименовать город

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что инициатива Литвы переименовать Калининград является попыткой оседлать медиатренд из Польши и не заслуживает внимания. Об этом сообщает РИА Новости.

"Инициатива двух депутатов Литовского парламента в настоящее время не заслуживает внимания, поскольку не носит официального статуса. Пока это лишь попытка литовских парламентариев оседлать медиатренд из Польши", - сказал он.

12 мая издание Alfa сообщало, что в Литве вслед за Польшей приняли решение переименовать Калининград. По мнению литовских депутатов Сейма Вилюса Семешка и Пауле Кузьмицкене, российский город необходимо называть Караляучюс. С соответствующей инициативой они обратились в Государственную комиссию по литовскому языку.

Ранее власти Калининградской области назвали инсинуацией решение польских властей называть Калининград Крулевец. В пресс-службе регионального правительства заявляли, что необходимо придерживаться официальных топонимических названий.