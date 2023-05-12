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В Калининграде прокомментировали инициативу Литвы переименовать город

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что инициатива Литвы переименовать Калининград является попыткой оседлать медиатренд из Польши и не заслуживает внимания. Об этом сообщает РИА Новости.

В Калининграде прокомментировали инициативу Литвы переименовать город
© РИА Новости

"Инициатива двух депутатов Литовского парламента в настоящее время не заслуживает внимания, поскольку не носит официального статуса. Пока это лишь попытка литовских парламентариев оседлать медиатренд из Польши", - сказал он.

12 мая издание Alfa сообщало, что в Литве вслед за Польшей приняли решение переименовать Калининград. По мнению литовских депутатов Сейма Вилюса Семешка и Пауле Кузьмицкене, российский город необходимо называть Караляучюс. С соответствующей инициативой они обратились в Государственную комиссию по литовскому языку.

Ранее власти Калининградской области назвали инсинуацией решение польских властей называть Калининград Крулевец. В пресс-службе регионального правительства заявляли, что необходимо придерживаться официальных топонимических названий.

10 мая власти Польши приняли решение больше не называть российский Калининград Калининградом. Как писало издание Rzeczpospolita, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши, действующая при Главной геодезической службе страны, "переименовала" российский город в Крулевец.

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