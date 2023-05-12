Московских школьников пригласили на онлайн-мероприятия в честь 101-й годовщины пионерии
Ученики московских школ смогут принять участие в онлайн-мероприятиях, посвященных 101-й годовщине создания пионерской организации. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.
«С 12 по 19 мая школьники смогут посетить цикл онлайн-мероприятий в честь 101-й годовщины создания пионерской организации. Они узнают, кто такой пионер и почему стать им в Советском Союзе для ребенка было важно и почетно. Кроме того, они услышат о заветах членов Всесоюзной пионерской организации и о том, как следовать им сегодня. От экспертов из различных областей школьники узнают, как быть хорошим товарищем, заботиться о младших и уважать старших, любить и защищать природу, быть вежливым, дисциплинированным, помнить и чтить традиции», - говорится в сообщении.
Уточняется, что мероприятия будут доступны на сайте учебного центра «Воробьевы горы», а также в сообществах центра в социальных сетях. Цикл мероприятий организует Московский дворец пионеров столичного департамента образования и науки.