Московских школьников пригласили на онлайн-мероприятия в честь 101-й годовщины пионерии

«С 12 по 19 мая школьники смогут посетить цикл онлайн-мероприятий в честь 101-й годовщины создания пионерской организации. Они узнают, кто такой пионер и почему стать им в Советском Союзе для ребенка было важно и почетно. Кроме того, они услышат о заветах членов Всесоюзной пионерской организации и о том, как следовать им сегодня. От экспертов из различных областей школьники узнают, как быть хорошим товарищем, заботиться о младших и уважать старших, любить и защищать природу, быть вежливым, дисциплинированным, помнить и чтить традиции», - говорится в сообщении.