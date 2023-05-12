Три первые российские винодельческие компании вступили в GWTO
Группа компаний Абрау-Дюрсо, ялтинский центр винного туризма WINEPARK и геленджикская винодельня Ch teau de Talu стали первыми российскими винодельческими компаниями, вступившими во Всемирную организацию винного туризма (GWTO). Дипломы членов организации представителям компаний вручены в пятницу на площадке "Первого форума винного туризма: успешные практики и тенденции" в Краснодарском крае, передает корреспондент ТАСС.
Так, на площадке форума дипломы членов организации представителям компаний вручили президент, генеральный директор GWTO Хосе Антонио Видаль и вице-президент GWTO в Евразийском регионе Леонид Гелибтерман. Это первые российские винодельческие компании, вступившие в эту организацию.
Отмечается, что члены GWTO обмениваются опытом, получают консультационные услуги, помощь в обучении и маркетинговом продвижении, организация проводит деловые мероприятия в целях популяризации винного туризма.
Всемирная организация винного туризма - международное объединение, куда входят эногастротуристические организации, ассоциации, частные компании и институты, целью которого является ускорение развития винного туризма.
Форум проводится впервые, он открылся в пятницу и будет проходить в Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае в течение двух дней. Мероприятие проводится при поддержке Всемирной организации винного туризма и Международного эногастрономического центра. Деловая программа посвящена подготовке кадрового резерва, взаимодействию с туроператорами, разным аспектам сотрудничества бизнеса и высшей школы. Участники обсудят возможность создания единой карты винных маршрутов, которая объединит Краснодарский край, Ростовскую область, Республику Крым и Севастополь. К участию приглашены высокопоставленные дипломаты и профессионалы винного туризма из Азербайджана, Аргентины, Китая, Турции, Узбекистана, Уругвая, Таиланда и других стран.