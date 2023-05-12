Три первые российские винодельческие компании вступили в GWTO

Группа компаний Абрау-Дюрсо, ялтинский центр винного туризма WINEPARK и геленджикская винодельня Ch teau de Talu стали первыми российскими винодельческими компаниями, вступившими во Всемирную организацию винного туризма (GWTO). Дипломы членов организации представителям компаний вручены в пятницу на площадке "Первого форума винного туризма: успешные практики и тенденции" в Краснодарском крае, передает корреспондент ТАСС.

Так, на площадке форума дипломы членов организации представителям компаний вручили президент, генеральный директор GWTO Хосе Антонио Видаль и вице-президент GWTO в Евразийском регионе Леонид Гелибтерман. Это первые российские винодельческие компании, вступившие в эту организацию.

Отмечается, что члены GWTO обмениваются опытом, получают консультационные услуги, помощь в обучении и маркетинговом продвижении, организация проводит деловые мероприятия в целях популяризации винного туризма.

Всемирная организация винного туризма - международное объединение, куда входят эногастротуристические организации, ассоциации, частные компании и институты, целью которого является ускорение развития винного туризма.