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Московские школьники сдадут экзамен по креативности и медиаграмотности

Школьники Москвы смогут сдать демонстрационный экзамен по гибким навыкам с 15 по 19 мая, экзамен позволит проверить освоение компетенции будущего - креативность, адаптивность, медиаграмотность и другие кросскультурные навыки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Московские школьники сдадут экзамен по креативности и медиаграмотности
© РИА Новости

"С 15 по 19 мая столичные школьники смогут сдать демонстрационный экзамен по гибким навыкам от Московского дворца пионеров столичного департамента образования и науки. Учащиеся старше 11 лет проверят свои кроссфункциональные умения, такие как управление собственным вниманием, критическое мышление и эффективная работа в команде", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что сдать демонстрационный экзамен школьники смогут по любому количеству предложенных компетенций. В программу испытания включена проверка таких навыков, как эмоциональный интеллект, креативность, адаптивность, медиаграмотность, кооперативность, умение выбирать осознанно, управление своим вниманием, дизайн-мышление и критическое мышление.

По словам организаторов экзамена, гибкие (или мягкие) навыки называют навыками будущего - в отличие от многих других умений, их скорее всего никогда не смогут применять автоматизированные системы. Они включают в себя умение организовывать командную работу, вести переговоры и договариваться с коллегами, проявлять креативность, способность учиться и адаптироваться к изменениям.

"Задания можно выполнить с 15 мая по 19 мая в онлайн-формате. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на портале городских программ Московского дворца пионеров. Результаты будут опубликованы на портале не позже 22 мая. По итогам экзамена все участники получат электронные сертификаты", - уточнили в пресс-службе.

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