Московские школьники сдадут экзамен по креативности и медиаграмотности

Школьники Москвы смогут сдать демонстрационный экзамен по гибким навыкам с 15 по 19 мая, экзамен позволит проверить освоение компетенции будущего - креативность, адаптивность, медиаграмотность и другие кросскультурные навыки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"С 15 по 19 мая столичные школьники смогут сдать демонстрационный экзамен по гибким навыкам от Московского дворца пионеров столичного департамента образования и науки. Учащиеся старше 11 лет проверят свои кроссфункциональные умения, такие как управление собственным вниманием, критическое мышление и эффективная работа в команде", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что сдать демонстрационный экзамен школьники смогут по любому количеству предложенных компетенций. В программу испытания включена проверка таких навыков, как эмоциональный интеллект, креативность, адаптивность, медиаграмотность, кооперативность, умение выбирать осознанно, управление своим вниманием, дизайн-мышление и критическое мышление.

По словам организаторов экзамена, гибкие (или мягкие) навыки называют навыками будущего - в отличие от многих других умений, их скорее всего никогда не смогут применять автоматизированные системы. Они включают в себя умение организовывать командную работу, вести переговоры и договариваться с коллегами, проявлять креативность, способность учиться и адаптироваться к изменениям.