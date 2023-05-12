В Израиле в 48 лет умер российский актер и музыкант Марк Котляр

12 мая в Хайфе, где артист жил в последнее время, скончался российский и израильский певец, музыкант, актер, поэт и сценарист Марк Котляр. Об этом в аккаунте Марка в соцсети сообщили его родные.

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"Сегодня в 6:45 утра не стало нашего любимого Марочки. Он долго и мужественно сражался с болезнью, но она оказалась сильнее. Он ушел тихо и мирно среди своих родных. Это невосполнимая утрата, никто и никогда не сможет нам его заменить", - сказано в некрологе.

Марк Котляр родился 28 мая 1974 года в Ростове-на-Дону. Творческое становление артиста началось еще в подростковом возрасте, когда Марк прочел одесские рассказы Бабеля и тут же иначе взглянул на цикл песен Розенбаума. Напомним: программа воспринималась большей частью слушателей как "блатняк", а певец усиленно пояснял, что это всего лишь звуковые иллюстрации к Бабелю.