Парад Победы в Москве в прямом эфире посмотрело наибольшее количество зрителей за пять лет

Доля телезрителей в крупных городах России, которые смотрели 9 мая трансляцию военного парада на Красной площади в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, составила 86,8% от общего объема всей аудитории. В 2023 году доля по просмотру парада стала самой высокой за прошедшие пять лет, сообщила в пятницу ТАСС компания Mediascope.

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Доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории) суммарно по всем трансляциям составила 86,8%. Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности населения исследуемой аудитории) достиг 24,9%.

В прошлом году парад Победы на Красной площади в прямом эфире смотрели 81,6% телезрителей в крупных городах РФ, а рейтинг трансляции составил 22,4%. В 2021 показатели составили 75,4% (доля) и 21,3% (рейтинг), в 2020 - 83,6% и 23,9% соответственно, в 2019 - 71,2% и 18%. Таким образом, в 2023 году доля по просмотру парада стала самой высокой за прошедшие пять лет.

В исследовании учитывалась аудитория старше четырех лет в городах с населением от 100 тыс. человек. Трансляцию вели 17 телеканалов - Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", НТВ, РЕН ТВ, "ТВ-Центр", "Звезда", "Соловьев Live" и другие. Разные телеканалы начали трансляцию в 09:55, 09:59 или 10:00 мск 9 мая. Закончилась трансляция на всех телеканалах в 10:47.