ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 81%
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 2 по 7 мая, увеличился на 1,1 п. п. и составляет 80,9%. Такие данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликованы в пятницу.
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,9% участников опроса (плюс 1,1 п. п. за последнюю неделю), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,1 п. п. и составляет 77,1%", - отмечается в исследовании.
Деятельность правительства РФ одобряют 53,5% опрошенных (плюс 2 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 56% респондентов (плюс 1 п. п.). О доверии Мишустину заявили 64,5% опрошенных (плюс 0,5 п. п.).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 34,7% (плюс 1 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 32,2% (минус 0,4 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 16,5% (плюс 1,3 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,9% (минус 0,3 п. п.).
Уровень поддержки "Единой России" составил 39,4% (плюс 0,4 п. п.), КПРФ - 10,8% (плюс 0,6 п. п.), ЛДПР - 9,6% (плюс 0,3 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5,4% (минус 0,2 п. п.), "Новых людей" - 4,1% (минус 0,2 п. п.).
Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.