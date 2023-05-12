ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 81%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 2 по 7 мая, увеличился на 1,1 п. п. и составляет 80,9%. Такие данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликованы в пятницу.