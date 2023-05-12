В Госдуме объяснили работу единого закона о тишине

Должен быть заявитель — сосед, который обращается в управляющую компанию. Не может управляющая компания прийти и сказать, что в седьмой квартире громко слушают музыку или перфоратор долбит. Она не заявитель. По нашему законопроекту возникает право на разъяснительную беседу, если человек не понимает, то тогда она составляет акт в присутствии этих соседей.