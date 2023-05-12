В Госдуме объяснили работу единого закона о тишине
Управляющие компании смогут составлять акты, которые станут основанием для административного правонарушения. Также организации будут проводить разъяснительные беседы. Таким образом появится механизм воздействия на шумных соседей.Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.
«Закон касается прав граждан и нормального добрососедства. Закон о тишине, который мы разработали, наделяет правом управляющую компанию проводить разъяснительную работу с гражданами, у неё возникнет право составлять акт, и этот акт направлять либо участковому, либо ГЖИ. И этот акт будет являться поводом для вынесения административного правонарушения и штрафа для нарушителя. Управляющая компания, которая отвечает за качество жизни людей, которые живут в многоквартирном доме, у неё появится реальный механизм воздействия на непорядочных соседей.
Должен быть заявитель — сосед, который обращается в управляющую компанию. Не может управляющая компания прийти и сказать, что в седьмой квартире громко слушают музыку или перфоратор долбит. Она не заявитель. По нашему законопроекту возникает право на разъяснительную беседу, если человек не понимает, то тогда она составляет акт в присутствии этих соседей.
Если человек не реагирует, то она выносит акт с этим правонарушением, прикладывает первый акт, и у ГЖИ возникает право отдать в судебную инстанцию, чтобы с человека был удержан штраф. У нас появляется легитимный орган в виде управляющей компании».
Ранее в России предложили принять единый закон о тишине. Согласно инициативе, нельзя будет шуметь с 22:00 до 07:00.В законопроекте также сказано, что управляющие компании получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности. В частности, они получат право составлять акты о нарушении тишины и передавать протоколы в правоохранительные органы.