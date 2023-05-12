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РГГУ снял все введенные из-за кори ограничения

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) отменил все ограничения, связанные с профилактикой кори. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.

РГГУ снял все введенные из-за кори ограничения
© РИА Новости

«Все ограничения, связанные с выявлением кори в РГГУ, с 12 мая сняты. Случаев дальнейшего распространения заболевания в РГГУ не выявлено. Доступ всех контактных лиц на территорию РГГУ открыт», - говорится в сообщении.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в РГГУ выявили два случая подозрения на корь. Вузу предписали провести противоэпидемические мероприятия.

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