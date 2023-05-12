РГГУ снял все введенные из-за кори ограничения
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) отменил все ограничения, связанные с профилактикой кори. Об этом сообщается в Telegram-канале вуза.
«Все ограничения, связанные с выявлением кори в РГГУ, с 12 мая сняты. Случаев дальнейшего распространения заболевания в РГГУ не выявлено. Доступ всех контактных лиц на территорию РГГУ открыт», - говорится в сообщении.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что в РГГУ выявили два случая подозрения на корь. Вузу предписали провести противоэпидемические мероприятия.