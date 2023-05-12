Историк моды Васильев выступил против перезахоронения Вячеслава Зайцева
Историк моды, ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев в беседе с Prozvezd.info осудил идею перезахоронения Вячеслава Зайцева.
По словам Васильева, инициативу с погребением модельера на Новодевичьем кладбище стоило проявить намного раньше.
"Выкапывать и увозить на Новодевичье нельзя! Мне кажется, это неправильно. К тому же, мы не видели завещания. Быть может, Вячеслав Михайлович сам хотел, чтобы его похоронили в Щелково. Мы не можем сплетничать, не зная правды", - отметил он.
Историк моды считает, что кладбище в Подмосковье нельзя назвать хорошим. Однако, по его словам, уже нет смысла что-то менять.
"Провинциальное, недорогое кладбище - даже по фотографиям это видно. Но, если бы Министерство культуры хотело бы его захоронить на Новодевичьем, сделали бы все для этого. Вовремя не сделали, сейчас уже поздно", - заявил Васильев.
Ранее Никас Сафронов призвал перезахоронить Вячеслава Зайцева на Новодевичьем кладбище в Москве. По мнению Сафронова, человек, который принял решение упокоить Зайцева в Щелково, поступил опрометчиво. Также Надежда Бабкина настаивает на том, чтобы модельера перезахоронили в Москве.