Васильев выступил против перезахоронения Вячеслава Зайцева

"Выкапывать и увозить на Новодевичье нельзя! Мне кажется, это неправильно. К тому же, мы не видели завещания. Быть может, Вячеслав Михайлович сам хотел, чтобы его похоронили в Щелково. Мы не можем сплетничать, не зная правды", - отметил он.