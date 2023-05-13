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Daily Mail: Зеленский заявил, что недоволен проведением Евровидения в Великобритании

Президент Владимир Зеленский выразил недовольство, что Евровидение принимает Великобритания, а не соседняя с Украиной страна.

Daily Mail: Зеленский недоволен проведением Евровидения в Великобритании
© globallookpress.com

Об этом сообщила газета Daily Mail.

По словам Зеленского, местом проведения Евровидения он бы предпочёл видеть страну, граничащую с Украиной, а не Великобританию.

«Если мы не можем провести Евровидение, то оно должно состояться в одной из стран, которые имеют с нами общую границу, например в Словакии, Польше», — сказал украинский президент.

Ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз отказал Владимиру Зеленскому в выступлении в финале Евровидения-2023.

Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг, что тот просил об онлайн-выступлении на Евровидении.

Первый полуфинал Евровидения состоялся в Ливерпуле.

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