Daily Mail: Зеленский недоволен проведением Евровидения в Великобритании

Daily Mail: Зеленский заявил, что недоволен проведением Евровидения в Великобритании
Президент Владимир Зеленский выразил недовольство, что Евровидение принимает Великобритания, а не соседняя с Украиной страна.
Об этом сообщила газета Daily Mail.
По словам Зеленского, местом проведения Евровидения он бы предпочёл видеть страну, граничащую с Украиной, а не Великобританию.
«Если мы не можем провести Евровидение, то оно должно состояться в одной из стран, которые имеют с нами общую границу, например в Словакии, Польше», — сказал украинский президент.
Ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз отказал Владимиру Зеленскому в выступлении в финале Евровидения-2023.
Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг, что тот просил об онлайн-выступлении на Евровидении.
Первый полуфинал Евровидения состоялся в Ливерпуле.