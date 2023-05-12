Леонид Пасечник поздравил жителей с днем ЛНР

"Наша верность своей истории и Отчизне, единство и соборность помогли нам преодолеть самые тяжелые моменты, пройти тернистый и кровавый путь и прийти к заветной мечте – вернуться домой, в состав России. Это еще раз подтверждает: когда мы вместе, для нас нет ничего невозможного. И я убежден, что мы преодолеем любые сложности и решим любые задачи, достигнув долгожданной Победы", - заявил Пасечник.