Леонид Пасечник поздравил жителей с днем ЛНР
Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале поздравил жителей с днем республики.
"Примите самые искренние и сердечные поздравления с годовщиной образования ЛНР. Впервые за девять лет Луганщина встречает этот день полностью освобожденной и единой, без линий разграничения и КПП, установленных украинским режимом", - написал он.
Также Пасечник отметил, что история становления ЛНР отмечена непростыми вехами.
"Когда националисты взяли курс на уничтожение нашей веры, языка и памяти, насаждение чуждой нам идеологии национализма, народ Донбасса проявил свои лучшие качества – сплоченность, патриотизм, отвагу и готовность к самопожертвованию. Не согласившись с незаконным захватом власти, мы в едином порыве вышли на площади своих городов и сделали первые шаги к воссоединению с нашей великой Родиной – Россией", - добавил он.
По его словам, единство и соборность помогли жителям республики преодолеть тяжелые моменты.
"Наша верность своей истории и Отчизне, единство и соборность помогли нам преодолеть самые тяжелые моменты, пройти тернистый и кровавый путь и прийти к заветной мечте – вернуться домой, в состав России. Это еще раз подтверждает: когда мы вместе, для нас нет ничего невозможного. И я убежден, что мы преодолеем любые сложности и решим любые задачи, достигнув долгожданной Победы", - заявил Пасечник.
Также он поблагодарил всех, кто трудится на благо республики.
"Спасибо за мужество и стойкость, которые вы проявляли и проявляете ежедневно. В этот праздничный день хочется пожелать всем крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях, счастья, добра и скорейшего победного мира", - заключил Пасечник.
Напомним, ежегодно 12 мая жители ЛНР отмечают день образования республики.