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СМИ рассказали о состоянии госпитализированного режиссера Панфилова

Состояние режиссера Глеба Панфилова, которого накануне госпитализировали с инсультом, оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в медицинском учреждении.

Состояние режиссёра Глеба Панфилова оценили как тяжёлое
© РИА Новости

Напомним, что о госпитализации Панфилова в НИИ скорой помощи имени Склифосовского стало известно вечером 11 мая. Как рассказывал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, режиссер был в состоянии разговаривать.

Панфилов родился 21 мая 1934 года. Свой дебютный фильм «В огне брода нет» он снял в 1966 году. В 1970 году снял фильм «Начало» с актрисой Инной Чуриковой в главной роли — во время съемок она и Панфилов поженились. Актриса скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.

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