Состояние режиссёра Глеба Панфилова оценили как тяжёлое

Состояние режиссера Глеба Панфилова, которого накануне госпитализировали с инсультом, оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в медицинском учреждении.

Напомним, что о госпитализации Панфилова в НИИ скорой помощи имени Склифосовского стало известно вечером 11 мая. Как рассказывал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, режиссер был в состоянии разговаривать.

Панфилов родился 21 мая 1934 года. Свой дебютный фильм «В огне брода нет» он снял в 1966 году. В 1970 году снял фильм «Начало» с актрисой Инной Чуриковой в главной роли — во время съемок она и Панфилов поженились. Актриса скончалась 14 января 2023 года в Москве после продолжительной болезни.