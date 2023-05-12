Пока вы спали: ответ Блинкена на упрек Зеленского и новый способ обмана россиян

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Блинкен ответил на упреки Зеленского из-за бронетехники

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Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Вашингтон предпримет все усилия для того, чтобы предоставить Киеву необходимое для контрнаступления оружие. Таким образом он ответил на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в недостаточных поставках Западом бронетехники, пишет РИА Новости.

Блинкен напомнил, что помощь Киеву оказывает целая коалиция, которая насчитывает более 50 стран.

«Мы буквально каждый день работаем с украинцами и коалицией стран, чтобы обеспечить поддержку. Если возникнут проблемы, если будет нехватка и нам об этом скажут, мы приложим все усилия для того, чтобы ее восполнить», - заверил дипломат.

Почти 800 тысячам иностранцев запрещен въезд в Россию

797,8 тысяч иностранных граждан имеют ограничения на въезд в Россию, чаще всего их накладывает МВД. Об этом рассказала в рамках Петербургского международного юридического форума начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, пишет «Коммерсант».

«Мы закрываем [въезд] почти 70% или 548 тыс. иностранных граждан»,— рассказала она, отметив, что также право на въезд в Россию иностранцам ограничивают Минюст и ФСИН, ФСБ, Роспотребнадзор, ФМБА, ФТС и Росфинмониторинг.

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Преступники под видом сотрудников правоохранительных органов запугивают россиян «переводом средств экстремистам», что является уголовно наказуемым деянием, и предлагают перевести деньги на безопасный счет, якобы открытый Центробанком России. Об этом со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщают «Известия».

В банках предупредили, что такая схема обмана наиболее опасна для пожилых людей, так как они редко пользуются дистанционными сервисами кредитных организаций и более доверчивы. Для того, чтобы не попасться на уловки мошенников, специалисты рекомендуют прекратить разговор и перезвонить в банк по номеру, указанному на сайте.

Банки опасаются утечек данных из-за требований ЦБ России

Российские банки негативно отнеслись к требованию ЦБ до 2 июня направить в Роскомнадзор информацию «об использовании для автоматизации технологических процессов VPN-протоколов» по незащищенному каналу — электронной почте. Об этом сообщает «Коммерсант».

Специалисты по информационной безопасности в банковской сфере уверены, что такая передача чувствительных данных слишком рискованна и может привести к массированным DDoS-атакам. Опрошенные изданием эксперты считают, что данные необходимо будет передавать через Центробанк по защищенным каналам связи.

США задумались об ослаблении антироссийских санкций для обмена заключенными

Белый дом рассматривает вариант ограниченного ослабления санкций в отношении России для освобождения арестованных там за шпионаж американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации заявил телеканал CNN.