Опубликован рейтинг сезонных вакансий в регионах России

Сервис «Работа.ру» представил рейтинг сезонных предложений о работе в Москве и регионах.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Так, яхт-клуб в Конакове Тверской области пригласит берегового матроса на работу до ноября. Соискателю предстоит швартовать суда и ремонтировать причалы.

Также продавец кваса требуется на летний период в Обнинске Калужской области, а в столичный ТЦ — продавец мороженого.

Ещё в Москве ищут вожатого для организации летних программ, имеющего опыт работы с детьми от 7 до 12 лет. А в Подмосковье на лето требуются тракторист-механизатор и монтажник теплиц.