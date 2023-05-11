Поргина попала в больницу с травмой головы

По словам Поргиной, она получила травму у себя на даче, поскользнувшись в бойлерной. При этом врачи ее уже выписали из больницы, не обнаружив никаких серьезных последствий от удара. Более того Поргина заявила, что уже участвует в съемках на телевидении и чувствует себя хорошо.