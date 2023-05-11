Поргина попала в больницу с травмой головы
Вдова артиста Николая Караченцова Людмила Поргина попала в больницу с травмой головы. Об этом она лично рассказала «Пятому каналу».
По словам Поргиной, она получила травму у себя на даче, поскользнувшись в бойлерной. При этом врачи ее уже выписали из больницы, не обнаружив никаких серьезных последствий от удара. Более того Поргина заявила, что уже участвует в съемках на телевидении и чувствует себя хорошо.
«Завтра закроют бюллетень, и я уже буду в театре. Врачи говорят, что я очень везучая», — добавила она.
Напомним, что в январе Поргина уже попадала в больницу. Причиной стали боли в колене. Также актриса жаловалась на тахикардию и последствия от нервного срыва.