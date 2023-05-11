$75.88-0.8182.89-1.26

Поргина попала в больницу с травмой головы

Вдова артиста Николая Караченцова Людмила Поргина попала в больницу с травмой головы. Об этом она лично рассказала «Пятому каналу».

Поргина попала в больницу с травмой головы
© РИА Новости

По словам Поргиной, она получила травму у себя на даче, поскользнувшись в бойлерной. При этом врачи ее уже выписали из больницы, не обнаружив никаких серьезных последствий от удара. Более того Поргина заявила, что уже участвует в съемках на телевидении и чувствует себя хорошо.

«Завтра закроют бюллетень, и я уже буду в театре. Врачи говорят, что я очень везучая», — добавила она.

Напомним, что в январе Поргина уже попадала в больницу. Причиной стали боли в колене. Также актриса жаловалась на тахикардию и последствия от нервного срыва.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий