Прилепина готовят ко второму этапу операции

Медики готовят писателя и политика Захара Прилепина ко второму этапу операции. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в его пресс-службе.

— На данный момент идет подготовка ко второму этапу операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения, — цитирует слова пресс-службы Прилепина ТАСС.

Там также добавили, что состояние писателя в настоящее время продолжает оставаться стабильным.

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина. Его обвиняют по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия».

При этом глава ведомства Александр Бастрыкин отметил, что покушение представляло собой хорошо спланированную операцию украинских спецслужб.