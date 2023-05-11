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Прилепина готовят ко второму этапу операции

Медики готовят писателя и политика Захара Прилепина ко второму этапу операции. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в его пресс-службе.

Прилепина готовят ко второму этапу операции
© Вечерняя Москва

— На данный момент идет подготовка ко второму этапу операции по фиксации костных отломков в целях обеспечения их прочной фиксации до полного сращения, — цитирует слова пресс-службы Прилепина ТАСС.

Там также добавили, что состояние писателя в настоящее время продолжает оставаться стабильным.

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина. Его обвиняют по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия».

При этом глава ведомства Александр Бастрыкин отметил, что покушение представляло собой хорошо спланированную операцию украинских спецслужб.

Сам Прилепин рассказал, что до него уже доходили предупреждения от украинских диверсантов. Первое из подобных посланий писатель получил в 2017 году.

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