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СМИ: режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован в одну из московских клиник с инсультом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом
© teatral-online.ru

Отмечается, что официально эта информация пока не подтверждается.

По данным канала, 88-летнего режиссёра привезли в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом.

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Специалисты клиники обследовали его и приняли решение перевести в другое медицинское учреждение.

Напомним, что Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. Среди картин режиссера: «Васса», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», «Начало», «В огне брода нет» и др.

Супруга режиссера, актриса Инна Чурикова, скончалась несколько месяцев назад.

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