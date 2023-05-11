Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован в одну из московских клиник с инсультом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что официально эта информация пока не подтверждается.

По данным канала, 88-летнего режиссёра привезли в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом.

Специалисты клиники обследовали его и приняли решение перевести в другое медицинское учреждение.

Напомним, что Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. Среди картин режиссера: «Васса», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», «Начало», «В огне брода нет» и др.