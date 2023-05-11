Глава СК России Александр Бастрыкин назвал мошенничеством смену пола только в документах. Об этом он сообщил, выступая в четверг на сессии "Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз" в рамках Петербургского международного юридического форума.
"То, что Европа им дает льготы, то это проблемы Европы. Смена пола на бумаге - это обман, мошенничество. Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность", - сказал он.
По словам главы СК, он имел в виду тех, кто убежал из страны для того, чтобы уйти от мобилизации, и сменил пол.
"Мы будем действовать с учетом новых реалий", - отметил Бастрыкин.
Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью ТАСС сообщил, что одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве может быть отмена возможности смены пола в паспорте и иных документах без хирургической операции. Уже в рамках молодежного Петербургского международного юридического форума он отметил, что в ближайшее время появится законопроект, запрещающий смену пола в российском паспорте и других документах.