Глава СК России Александр Бастрыкин назвал мошенничеством смену пола только в документах. Об этом он сообщил, выступая в четверг на сессии "Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз" в рамках Петербургского международного юридического форума.

"То, что Европа им дает льготы, то это проблемы Европы. Смена пола на бумаге - это обман, мошенничество. Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность", - сказал он.

По словам главы СК, он имел в виду тех, кто убежал из страны для того, чтобы уйти от мобилизации, и сменил пол.

"Мы будем действовать с учетом новых реалий", - отметил Бастрыкин.