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Бастрыкин считает мошенничеством смену пола только в документах

Глава СК России Александр Бастрыкин назвал мошенничеством смену пола только в документах. Об этом он сообщил, выступая в четверг на сессии "Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз" в рамках Петербургского международного юридического форума.

Бастрыкин назвал мошенничеством смену пола только в документах
© ТАСС

"То, что Европа им дает льготы, то это проблемы Европы. Смена пола на бумаге - это обман, мошенничество. Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность", - сказал он.

По словам главы СК, он имел в виду тех, кто убежал из страны для того, чтобы уйти от мобилизации, и сменил пол.

"Мы будем действовать с учетом новых реалий", - отметил Бастрыкин.

Ранее министр юстиции РФ Константин Чуйченко в интервью ТАСС сообщил, что одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве может быть отмена возможности смены пола в паспорте и иных документах без хирургической операции. Уже в рамках молодежного Петербургского международного юридического форума он отметил, что в ближайшее время появится законопроект, запрещающий смену пола в российском паспорте и других документах.

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