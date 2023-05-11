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В российском регионе построят самую высокую башню из табаней

В Удмуртии в селе Старые Быги пройдет фестиваль финно-угорской национальной культуры «Быг-быг». Об этом сообщает «Национальный акцент».

В российском регионе построят самую высокую башню из табаней
© globallookpress.com

Праздник пройдет с 30 июня по 1 июля. По словам организаторов, на фестивале планируется побить рекорд 2022 года, когда участники мероприятия построили башню из табаней высотой 80 сантиметров. Для этого повара испекли 250 табаней. Ожидается, что в этом году башня будет выше.

Табани — национальное удмуртское блюдо, которое представляет собой оладьи из кислого дрожжевого теста, выпекаемые различной формы.

Фестиваль «Быг-быг» проводится в Старых Быгах с 2014 года. Спустя три года праздник внесли в национальный календарь событий, также он победил в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма».

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