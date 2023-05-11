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В 2024 году в России разработают новый учебник по обществознанию

В следующем году в России разработают новый учебник по обществознанию, в нем сделают акцент на непреходящие ценности общества. Об этом в четверг в ходе форума в Санкт-Петербурге заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В 2024 году в России разработают новый учебник по обществознанию
© Парламентская газета

Глава ведомства пояснил, что действующий учебник является слишком «либеральным», псевдолиберальным.

«Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, будет разработан он в следующем году… Сейчас мы делаем акцент на настоящие и непреходящие ценности общества», — цитирует ТАСС Кравцова.

Ранее министр сообщил, что учебник истории с разделом про спецоперацию для 11-х классов готов. Ожидается, что он окажется в российских школах со следующего учебного года.

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