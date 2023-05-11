Бастрыкин назвал действия Киева в Донбассе геноцидом

"По сути, имеет место геноцид в отношении народа Донбасса и детей Донбасса. То есть уничтожение целого народа по признакам народности, чтобы уничтожить Донбасс как республику, которая заявила о своей неразрывной связи с Россией", - сказал он в четверг на сессии "Дети Донбасса: право на защиту" в рамках Петербургского международного юридического форума.