Бастрыкин назвал действия Киева в Донбассе геноцидом
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал действия Киева в Донбассе геноцидом.
"По сути, имеет место геноцид в отношении народа Донбасса и детей Донбасса. То есть уничтожение целого народа по признакам народности, чтобы уничтожить Донбасс как республику, которая заявила о своей неразрывной связи с Россией", - сказал он в четверг на сессии "Дети Донбасса: право на защиту" в рамках Петербургского международного юридического форума.
Бастрыкин подчеркнул, что киевский режим совершает тяжкие преступления против мирного населения, в том числе женщин, стариков и детей.
Глава СК сам неоднократно приезжал в Донбасс в зону проведения специальной операции.
"Поражает жестокость, с которой совершаются преступления против жителей Донбасса", - сказал он. Исходя из показаний задержанных украинских боевиков, жестокость доставляет им удовольствие. "Они не скрывают, что убийство доставляет им какое-то удовольствие", - заключил он.