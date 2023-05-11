$76.69-0.1384.15-0.76

Бастрыкин назвал действия Киева в Донбассе геноцидом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал действия Киева в Донбассе геноцидом.

Бастрыкин назвал действия Киева в Донбассе геноцидом
© СК РФ

"По сути, имеет место геноцид в отношении народа Донбасса и детей Донбасса. То есть уничтожение целого народа по признакам народности, чтобы уничтожить Донбасс как республику, которая заявила о своей неразрывной связи с Россией", - сказал он в четверг на сессии "Дети Донбасса: право на защиту" в рамках Петербургского международного юридического форума.

Бастрыкин подчеркнул, что киевский режим совершает тяжкие преступления против мирного населения, в том числе женщин, стариков и детей.

Глава СК сам неоднократно приезжал в Донбасс в зону проведения специальной операции.

"Поражает жестокость, с которой совершаются преступления против жителей Донбасса", - сказал он. Исходя из показаний задержанных украинских боевиков, жестокость доставляет им удовольствие. "Они не скрывают, что убийство доставляет им какое-то удовольствие", - заключил он.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий