Росфинмониторинг включил Арестовича в список террористов

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович включен в список террористов. Об этом сообщил Росфинмониторинг.

Он пополнил перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Российский закон предписывает замораживать их банковские счета и приостанавливать обслуживание.

15 января Арестович заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО. 17 января он написал заявление об уходе в отставку.