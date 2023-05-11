В Башкирии опровергли сообщение о закрытии школы на карантин из-за кори

Сообщение о том, что в Башкирии одну из школ полностью закрыли на карантин из-за кори, оказалось недостоверным.

В среду, 10 мая, на сайте информагентства городе Кумертау закрыли на карантин из-за регистрации случаев заболевания корью. Всех учащихся якобы перевели на дистанционное обучение с 4 мая. Отмечалось, что подобные меры были приняты, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.

Агентство ссылалось на данные управления Роспотребнадзора по Башкирии, однако ведомство позже опровергло информацию о закрытии школы. Как пояснили в Роспотребнадзоре, речи о полном закрытии учебного заведения не идет, и оно продолжает работать в штатном режиме.

По данным ведомства, на дистанционное обучение были переведены только те школьники, которые не имеют сведений о вакцинации — они будут учиться из дома до 19 мая. При этом за детьми, которые могли контактировать с заболевшим, установлено медицинское наблюдение.