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Погибшему соратнику Прилепина Александру Шубину присвоили орден Мужества

Погибшему соратнику Захара Прилепина Александру Шубину присвоили орден Мужества, сообщили РИА Новости в пресс-службе писателя.

Погибшему соратнику Прилепина Александру Шубину присвоили орден Мужества
© Соцсети

«Шубину присвоили орден Мужества», — сказали агентству.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. В машине, помимо писателя, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

СК квалифицировал произошедшее как теракт. Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.

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