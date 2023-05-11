Погибшему соратнику Прилепина Александру Шубину присвоили орден Мужества
Погибшему соратнику Захара Прилепина Александру Шубину присвоили орден Мужества, сообщили РИА Новости в пресс-службе писателя.
«Шубину присвоили орден Мужества», — сказали агентству.
6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. В машине, помимо писателя, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.
СК квалифицировал произошедшее как теракт. Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.