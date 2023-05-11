Эксперт оценил туристический потенциал Грузии
Эксперт по внутреннему и выездному туризму Николай Мельник на фоне отмены Россией запрета на авиасообщение с Грузией оценил туристический потенциал страны и рассказал, чем она может привлечь россиян.
Когда количество направлений для российских туристов ограничено - это не очень хорошо. Мы не можем летать только в Турцию, Египет, ОАЭ и Азию, нам нужно развивать и другие направления. Российский потребитель уже "наелся" массовым туризмом, он хочет чего-то нового, чего-то интересного.
Грузия может быть интересна в первую очередь туристам пожилого возраста, а также любителям гастрономии. Там она шикарная... В доковидное время в Грузию формировали масштабные пакетные предложения на базе различных экскурсионных программ, предполагающие посещение основных достопримечательностей. Этот момент очень важен для туристов из России.
Кроме того, Грузия богата своими минеральными и термальными источниками, где проводят лечебные процедуры, пользующиеся большой популярностью среди наших граждан. В стране есть и горнолыжные курорты, которые могут стать востребованными среди россиян уже зимой 2023 года.
Николай МельникЭксперт по внутреннему и выездному туризму
По последним данным, билетные агрегаторы фиксируют рост спроса на авиабилеты в Грузию почти в семь раз, отметил специалист.
"Но крупные туроператоры сейчас будут ориентироваться, прежде всего, на Турцию, Египет и ОАЭ, а Грузию будут развивать наши небольшие туроператоры. И здесь важно понимать, что они не будут выкупать места в самолетах. То есть стоимость турпродукта будет складываться из цены наземного обслуживания и дополнительной покупки билета на самолет. А стоимость авиабилета в каждом конкретном случае будет разниться. Это будут регулярные рейсы, где есть правило: чем меньше мест на самолете, тем выше цена билета. То есть кто-то купит билет за 50 тыс. рублей, а кто-то за 80 тыс.", — сказал он.
Вместе с тем Мельник порассуждал о том, какие авиакомпании смогут перевозить россиян в Грузию.
"В настоящее время большинство самолетов российских авиакомпаний - прежде всего это Boeing и Airbus - находятся под иностранным лизингом. И тут встает вопрос о том, будут ли задерживать российские самолеты, прилетающие в Грузию. Если соответствующие ограничения будут сняты, то можно будет смело говорить, что большое количество российских авиакомпаний поставят свои рейсы во многие горда Грузии, в том числе и курортные. Согласно второму варианту, рейсы будут выполнять только грузинские авиалинии. Возможно также, что рейсы будут выполнять грузинские авиалинии, а также российские авиакомпании, но только на тех самолетах, которые не находятся в лизинге, а это, как правило, Sukhoi Superjet", — отметил эксперт.
Говоря о ценах на отдых в Грузии, Мельник отметил, что они сопоставимы со стоимостью отдыха в Сочи.
"Просто перелет и проживание в Сочи и, например, в Тбилиси по ценнику будут примерно идентичными. При этом в настоящее время отдых в Турции за счет расширения полетной программы, а также за счет проседания цены после майских праздников стоит дешевле. Но вскоре спрос на это направление восстановится, и динамика цен пойдет вверх", — рассказал специалист.
Успешность Грузии как туристического направления для россиян и восстановление объема турпотока во многом будет зависеть от лояльности самих грузин, добавил эксперт.
"Насколько я знаю, сейчас не все в Грузии рады тому, что авиасообщение с Россией было восстановлено. Там прошли какие-то протесты. Тем не менее если все это уляжется и согласуется, то это станет большим плюсом в плане развития выездного туризма... У меня есть знакомые, которые проживают в Грузии, и они говорят, что отношение грузин к россиянам не изменилось, что все прекрасно. А если кто-то скажет, что все грузины не любят русских, то это будет неправдой. Я общаюсь с коллегами из Грузии, с местными туроператорами, и у нас всегда были хорошие отношения, негатива никогда не было. Сфера туризма в этом плане стоит обособлено", — заключил собеседник Рамблера.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы, облегчающие туристические поездки между Россией и Грузией. Таким образом, запрет на воздушные перевозки, действовавший с 8 июля 2019 года, утратил свою силу. В Минтрансе уточнили, что подготовка к запуску авиасообщения уже началась. По данным ведомства, российские авиакомпании смогут ежедневно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. При этом Евросоюз призвал Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию.