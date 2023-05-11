Эксперт оценил туристический потенциал Грузии

"Насколько я знаю, сейчас не все в Грузии рады тому, что авиасообщение с Россией было восстановлено. Там прошли какие-то протесты. Тем не менее если все это уляжется и согласуется, то это станет большим плюсом в плане развития выездного туризма... У меня есть знакомые, которые проживают в Грузии, и они говорят, что отношение грузин к россиянам не изменилось, что все прекрасно. А если кто-то скажет, что все грузины не любят русских, то это будет неправдой. Я общаюсь с коллегами из Грузии, с местными туроператорами, и у нас всегда были хорошие отношения, негатива никогда не было. Сфера туризма в этом плане стоит обособлено", — заключил собеседник Рамблера.