В Дагестане отреставрируют памятник русской учительнице

«Сделать это нужно красиво. Ведь этот памятник посвящен людям, которые выполняют очень важную работу, — педагогам, наставникам, воспитателям и учителям», — призвал политик, поручив Минобрнауки региона и руководству Махачкалы в ближайшее время определить объем необходимых работ и приступить к их исполнению.