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В Минздраве оценили состояние Прилепина

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что выписывать из больницы писателя Захара Прилепина пока рано, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что литератор чувствует себя хорошо.

В Минздраве оценили состояние Прилепина
© РИА Новости

Покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. Взрывное устройство сработало под днищем машины. В результате писатель получил ранение, а его водитель погиб. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Что известно о покушении на писателя Захара Прилепина

Прилепина прооперировали, медики оценивают его состояние как стабильное. Пресс-секретарь писателя рассказала, что он чувствует себя хорошо и пребывает в бодром расположении духа. 7 мая писатель впервые вышел на связь после теракта.

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