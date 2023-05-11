В Минздраве оценили состояние Прилепина
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что выписывать из больницы писателя Захара Прилепина пока рано, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что литератор чувствует себя хорошо.
Покушение на Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. Взрывное устройство сработало под днищем машины. В результате писатель получил ранение, а его водитель погиб. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Прилепина прооперировали, медики оценивают его состояние как стабильное. Пресс-секретарь писателя рассказала, что он чувствует себя хорошо и пребывает в бодром расположении духа. 7 мая писатель впервые вышел на связь после теракта.