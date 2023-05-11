В Нижнем Новгороде простились с погибшим при подрыве машины соратником Прилепина

Церемония прощания с соратником Захара Прилепина, сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии Александром Шубиным прошла в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ТАСС.

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Попрощаться с Шубиным пришли несколько десятков человек. Церемония прошла в закрытом режиме. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Прилепина, Шубин будет захоронен 12 мая в зоне спецоперации, церемония пройдет со всеми воинскими почестями.

Взрыв автомобиля Прилепина произошел 6 мая около 11:00 мск в поселке Пионерский, расположенном примерно в 50 км от Нижнего Новгорода. Автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин, разорвало на две части и перевернуло, на месте взрыва осталась большая воронка. Шубин погиб на месте. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, взрывное устройство было заложено на пути следования писателя и приведено в действие дистанционно.

Об Александре Шубине

Александр Шубин родился 15 января 1996 года в Луганске. В 2014 году он учился в 11-м классе, но, не окончив учебу, ушел в ополчение. Шубин попал в батальон "Заря". Шубин служил в разведке, потом попал в роту "Мангуст". Из этой роты в конце 2016 года он перешел в батальон Захара Прилепина, который размещался в Донецке.

По информации пресс-службы Захара Прилепина, во время службы в батальоне Шубин попал в личную охрану Прилепина. Когда писатель закончил службу, Шубин уехал вместе с ним и постоянно находился рядом, выполняя функцию охранника и водителя. После начала специальной военной операции Прилепин подписал контракт с Росгвардией и служил в составе батальона "Оплот". Шубин отправился с ним, оставаясь личным охранником.

На момент смерти ему было 27 лет. Все знакомые характеризуют его как веселого, жизнерадостного человека.