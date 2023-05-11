Автор реформы пожарного надзора генерал Еникеев уволится из МЧС

Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, генерал-лейтенант Ринат Еникеев, по предварительным данным, решил уволиться по собственному желанию. Об этом сообщает РБК.

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Сведения об уходе Еникеева с поста предоставил источник в центральном аппарате министерства. Также уход с поста подтверждается источником в российском министерстве.

Уточняется, что указа об увольнении еще не было.

В свою очередь руководитель департамента уже попрощался со своими работниками. Точно неизвестно, почему Еникеев решил уйти с поста.

Еникеев родился в 1976 году в Москве. Он окончил Московский институт пожарной безопасности МВД России и Московский государственный индустриальный университет.

Еникеев начинал работать в МЧС инспектором пожарной части, потом занимал различные должности, прежде чем стал начальником отдела административной практики и правового обеспечения надзорной деятельности.

В издании подчеркнули, что Еникеев называется инициатором реформы пожарного надзора. Официальной информации о кадровых изменениях в МЧС пока нет.