В Госдуме предложили исключить аборт из услуг ОМС

Депутат Виталий Милонов считает, что прерывание беременности за счёт средств обязательного медицинского страхования должно проводиться только при наличии медицинских либо социальных показаний.

Копии проекта федерального закона и пояснительной записки имеются в распоряжении RT.

«Государственная поддержка проведения абортов по желанию (без объективных показаний к искусственному прерыванию беременности) вступает в очевидное противоречие с решением первоочередной задачи национального развития — стабильным повышением уровня рождаемости в России», — говорится в пояснительной записке.

Милонов пояснил, что беременность — свободный выбор женщины (за исключением случаев изнасилования, что служит социальным показанием к её прерыванию).

При этом, по словам депутата, искусственное прерывание беременности должно рассматриваться обществом и государством в качестве исключительной, крайней меры, не соответствующей стратегическим целям государственной политики конкретного человека.

Предложенное решение, по его мнению, поможет сократить общее число абортов, высвободить дополнительные финансовые ресурсы для государственной поддержки материнства, отцовства и детства, снизить социальную напряжённость в обществе, исключив конфликтную ситуацию, при которой граждане, разделяющие традиционные российские ценности, исповедующие традиционные для России религии, вынуждены косвенно оплачивать аборты.