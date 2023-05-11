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Российскому обществу необходим ментальный иммунитет

Гражданам России, включая молодежь и состав Вооруженных сил РФ, нужен ментальный иммунитет от информационного влияния Запада. Такое заявление сделал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своей статье в журнале «Арсенал Отечества», передает РИА Новости.

Российскому обществу необходим ментальный иммунитет
© РИА Новости

Он выразил уверенность, что Запад ведет информационную войну против России, стремясь усмирить чужую волю и захватить сознание. Автор убежден, что эта борьба идет на всех уровнях: за то, что люди слышат, видят, чувствуют, как мыслят и воспринимают информацию и какие ценности проповедуют.

Ильницкий пишет, что ментальная угроза со стороны Запада создает риски для национальной безопасности, а потому гражданам РФ необходимо обеспечить безопасность на ментальном уровне. По его словам, Москве стоит озаботиться ментальной гигиеной и ментальным иммунитетом жителей России.

Под ментальной гигиеной автор понимает воспитание и обучение молодежи России навыка самостоятельной работы с информацией и критического мышления. Необходимо, чтобы они «жили своим умом», не потребляли информацию пассивно, а активно работали с ней.

«Чтобы победить Запад, мы должны перво-наперво победить его в своих головах», — резюмировал Ильницкий.

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