Отец Блиновской заявил о готовности отправиться в тюрьму вместо дочери

27 апреля была задержана блогерша Елена Блиновская. В отношении «королевы» марафонов возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Отец гуру марафонов желаний Олег Останин заявил, что блогерша не виновата. Он уверен, что Блиновскую подставили.

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По словам Останина, во всех бедах его дочери и семьи виноват зять, Алексей Блиновский. Отец блогерши утверждает, что именно Алексей создал преступную схему по отмыванию налогов.

— Дочь подставили, хотят посадить. Я готов сесть вместо нее, но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то. У меня жизнь кончается, а у Лены, может быть, продолжится. Очень тяжелое дело, — сказал Останин в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1».

Отец блогерши добавил, что Блиновская находится «в хреновом состоянии». Счета Останина арестовали, а в банковских ячейках у него ничего не осталось. Также, по его словам, приставы арестовали пенсию его жены Нины.