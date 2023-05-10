«Дочь подставили»: отец Блиновской заявил о готовности отправиться в тюрьму вместо дочери
27 апреля была задержана блогерша Елена Блиновская. В отношении «королевы» марафонов возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Отец гуру марафонов желаний Олег Останин заявил, что блогерша не виновата. Он уверен, что Блиновскую подставили.
По словам Останина, во всех бедах его дочери и семьи виноват зять, Алексей Блиновский. Отец блогерши утверждает, что именно Алексей создал преступную схему по отмыванию налогов.
— Дочь подставили, хотят посадить. Я готов сесть вместо нее, но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то. У меня жизнь кончается, а у Лены, может быть, продолжится. Очень тяжелое дело, — сказал Останин в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1».
Отец блогерши добавил, что Блиновская находится «в хреновом состоянии». Счета Останина арестовали, а в банковских ячейках у него ничего не осталось. Также, по его словам, приставы арестовали пенсию его жены Нины.
Во время допроса Блиновская полностью признала свою вину и раскаялась. На заседании суда женщина просила не заключать ее под домашний арест, а просто запретить определенные действия, но суд принял сторону обвинения