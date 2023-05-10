$76.69-0.1384.15-0.76

«Дочь подставили»: отец Блиновской заявил о готовности отправиться в тюрьму вместо дочери

27 апреля была задержана блогерша Елена Блиновская. В отношении «королевы» марафонов возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Отец гуру марафонов желаний Олег Останин заявил, что блогерша не виновата. Он уверен, что Блиновскую подставили.

Отец Блиновской заявил о готовности отправиться в тюрьму вместо дочери
© Вечерняя Москва

По словам Останина, во всех бедах его дочери и семьи виноват зять, Алексей Блиновский. Отец блогерши утверждает, что именно Алексей создал преступную схему по отмыванию налогов.

— Дочь подставили, хотят посадить. Я готов сесть вместо нее, но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то. У меня жизнь кончается, а у Лены, может быть, продолжится. Очень тяжелое дело, — сказал Останин в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1».

Отец блогерши добавил, что Блиновская находится «в хреновом состоянии». Счета Останина арестовали, а в банковских ячейках у него ничего не осталось. Также, по его словам, приставы арестовали пенсию его жены Нины.

Во время допроса Блиновская полностью признала свою вину и раскаялась. На заседании суда женщина просила не заключать ее под домашний арест, а просто запретить определенные действия, но суд принял сторону обвинения

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий