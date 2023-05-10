Россиянам напомнили даты следующих длинных выходных

Даты следующих длинных выходных указаны в производственном календаре. «Мослента» напоминает россиянам о нерабочих днях с 10 по 12 июня.

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Три выходных связаны с Днем России, который ежегодно празднуется 12 июня и выпадает в текущем году на понедельник.

Следующие и последние длинные выходные в 2023 году будут в ноябре. День народного единства, отмечаемый 4 ноября, выпадает на субботу. За счет этого сделан дополнительный выходной в понедельник, 6 ноября.