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Россиянам напомнили даты следующих длинных выходных

Даты следующих длинных выходных указаны в производственном календаре. «Мослента» напоминает россиянам о нерабочих днях с 10 по 12 июня.

Россиянам напомнили даты следующих длинных выходных
© Мослента

Три выходных связаны с Днем России, который ежегодно празднуется 12 июня и выпадает в текущем году на понедельник.

Следующие и последние длинные выходные в 2023 году будут в ноябре. День народного единства, отмечаемый 4 ноября, выпадает на субботу. За счет этого сделан дополнительный выходной в понедельник, 6 ноября.

Ранее нарколог посоветовал россиянам отказаться от спиртного на праздничных выходных.

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