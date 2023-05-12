Какие длинные выходные ожидают россиян в 2023 году

В 2023 году россияне еще не один раз смогут отдохнуть более двух дней подряд в связи с праздниками. Об этом напоминает «Комсомольская правда».

Так, первая порция выходных ожидается в июне – в честь Дня России. Его отмечают 12 числа. В 2023 году праздник приходится на понедельник. В этой связи граждане будут отдыхать три дня подряд: с субботы, 10-го, по понедельник, 12-е июня.

Другие длинные выходные ожидаются осенью. Они приурочены ко Дню народного единства, который отмечают 4 ноября. Этот праздник в 2023 году выпадает на субботу. Согласно правилам, выходной переносится на другой день. Так, это будет ближайший к празднику понедельник (6 ноября). Соответственно, россияне снова смогут отдохнуть три дня подряд. При этом 3 ноября будет сокращенным рабочим днем.

Издание напоминает о том, что работу в праздники и выходные работодатели должны компенсировать. Работнику должны оплатить работу в этот день в двойном размере или предоставить дополнительный день отдыха.